أعلن الجيش الأردني اعتراض منظومات الدفاع الجوي، فجر الإثنين، 8 صواريخ اخترقت المجال الجوي للمملكة، مؤكداً تدميرها بنجاح قبل أن تشكل أي تهديد للمواطنين أو الممتلكات.

اعتراض صواريخ من اتجاه إيران

وبحسب ما أوردته وسائل إعلام عربية، شهدت سماء الأردن اعتراض صواريخ أُطلقت من اتجاه إيران، فيما أكد الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية أن منظومات الدفاع الجوي تعاملت مع الصواريخ التي اخترقت أجواء المملكة.

وأوضح أن القوات المسلحة تمكنت من تدمير الصواريخ الثمانية بنجاح قبل وصولها إلى مناطق مأهولة أو تسببها في أي تهديد.

الجيش: تعاملنا مع الاعتداءات

وقال الجيش الأردني: «تعاملنا مع هذه الاعتداءات، وتمكنا من تدمير الصواريخ بنجاح قبل أن تشكل أي تهديد للمواطنين أو الممتلكات».

ويأتي ذلك في ظل تطورات أمنية متسارعة في المنطقة، وسط استمرار عمليات اعتراض الصواريخ التي تعبر الأجواء الأردنية.

حماية الأجواء والمواطنين

وأكدت القوات المسلحة الأردنية استمرارها في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المجال الجوي للمملكة وسلامة المواطنين والممتلكات، والتعامل مع أي تهديدات تخترق الأجواء الأردنية.