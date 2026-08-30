لفتت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب الأنظار في أحدث ظهور لها بعد عودتها إلى نشاطها الفني، من خلال صورة جديدة جمعتها بطبيبها الدكتور محمود العفيفي، أخصائي السمنة والنحافة.

ملامح شيرين الجديدة

وظهرت شيرين بابتسامة واضحة وملامح مختلفة، فيما بدت خسارة الوزن ظاهرة على وجهها وقوامها، الأمر الذي أثار اهتمام جمهورها وتفاعلهم عبر منصات التواصل الاجتماعي.

رسالة طمأنة للجمهور

ونشر طبيب شيرين الصورة عبر حسابه الرسمي على «إنستغرام»، بالتزامن مع حرصه على طمأنة جمهور الفنانة المصرية والكشف عن استمرار رحلتها خلال الفترة الحالية.

إشادة بإصرار شيرين

وأعرب طبيب شيرين عن فخره بما حققته خلال الفترة الماضية، مشيداً بإصرارها على الوصول إلى الشكل الذي تطمح إليه، كما عبّر عن سعادته بحجم المحبة والدعم الذي تحظى به من جمهورها.

تفاعل واسع مع أحدث ظهور

وحظيت الصورة بتفاعل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسط اهتمام من الجمهور بالتغيير الذي طرأ على إطلالة شيرين، خصوصاً بعد ظهورها الأخير على المسرح.

ويأتي أحدث ظهور للفنانة المصرية عقب عودتها إلى إحياء الحفلات، حيث أحيت أخيراً حفلاً في الساحل الشمالي، شهد حضوراً وتفاعلاً جماهيرياً لافتاً، في مشهد عكس استمرار شعبيتها ومكانتها لدى جمهورها في مصر والعالم العربي.

كما شهد الحفل حضور عدد من نجوم الفن والإعلام وصناع الموسيقى، من بينهم إلهام شاهين، غادة عبدالرازق، هالة صدقي، بوسي شلبي، هاني محروس وعزيز الشافعي وآخرون.