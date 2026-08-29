في مشهد خاطف حبس الأنفاس ووثقته عدسات المراقبة، تحوّلت منطقة الممدارة بمحافظة عدن اليمنية إلى مسرح لمطاردة أمنية دقيقة، أزاحت الستار عن محاولة اختطاف جريئة وقعت في وضح النهار وأمام أحد دور العبادة.

بدأت الحادثة عندما ترصّد سائق سيارة من نوع «هيونداي إلنترا» تحركات مواطنة يمنية بالقرب من مسجد التوحيد، قبل أن يترجّل فجأة من مركبته ويحاول سحبها عنوة نحو مقعد السيارة. إلا أن شجاعة الضحية وإطلاقها صرخة استغاثة مدوية أربكت المعتدي وأجبرته على الهروب مسرعاً من الموقع.

وعلى الفور، باشرت فرق التحري بشرطة الممدارة خطة تتبع مكثفة، ارتكزت على تفريغ تسجيلات كاميرات المراقبة الممتدة في محيط موقع الجريمة، ورصد خط سير المركبة بدقة متناهية.

العملية الأمنية أسفرت عن تحديد موقع الجاني ومحاصرته عند «جولة القاهرة»، ليتم ضبطه رفقة السيارة المستخدمة في الجريمة واقتياده إلى مركز الشرطة، تمهيداً لإحالته إلى النيابة العامة واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقه.