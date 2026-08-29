تحولت رحلة عطلة إلى كابوس مرعب في سماء ميانمار، حين هوت طائرة ركاب آلاف الأقدام في ثوانٍ معدودة، لتنهي حياة بريطاني وتترك زوجته مصابة بكسر في الظهر.

بدأت الأرملة البريطانية ليندا كيتشن (74 عاماً) إجراءات قضائية رسمية ضد شركة الخطوط الجوية السنغافورية، طالبة تعويضات مالية لتأمين رعاية صحية متخصصة تعالج إصابتها البالغة. وتعود الحادثة إلى مايو 2024، حين تعرضت رحلة متجهة من لندن إلى سنغافورة لاضطرابات جوية قاسية فوق ميانمار بعد 10 ساعات من التحليق.

ووفقاً لفريقها القانوني، هوت الطائرة فجأة مسافة بلغت نحو 6 آلاف قدم (1,828 متراً)، مما أسفر عن إصابة الزوج جيف (73 عاماً) بجروح قاتلة، قبل أن يضطر طاقم الطائرة لتغيير المسار والهبوط اضطرارياً في العاصمة التايلندية بانكوك.

وكان الزوجان يستعدان لقضاء إجازة ترفيهية طويلة تمتد لستة أسابيع تشمل سنغافورة وإندونيسيا وأستراليا، قبل أن تضع تلك الاضطرابات الجوية العنيفة نهاية مأساوية لرحلتهما.