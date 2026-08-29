أعلن نادي أتالانتا الإيطالي، اليوم (السبت)، تعاقده مع نجم خط الوسط الإيفواري فرانك كيسيه، في صفقة انتقال حر، عقب رحيله عن الأهلي.

عودة بعد 9 سنوات

وقال النادي في بيان عبر موقعه الرسمي إن فرانك كيسيه وقّع عقداً لعدة مواسم، ليعود إلى أتالانتا بعد تسع سنوات من مغادرته النادي.

مسيرة حافلة بالألقاب

ومنذ مغادرته أتالانتا، توج كيسيه بالعديد من الألقاب، إذ فاز بالدوري الإيطالي مع ميلان، والدوري الإسباني وكأس السوبر الإسباني مع برشلونة، إضافة إلى كأس السوبر السعودي ولقبين في دوري أبطال آسيا للنخبة مع الأهلي السعودي، كما توج بلقب كأس الأمم الأفريقية مع منتخب كوت ديفوار عام 2024.

فشل مفاوضات يوفنتوس

كانت تقارير صحفية قد ذكرت أن كيسيه أبلغ إدارة يوفنتوس، خلال الساعات الماضية، بأن الشروط اللازمة لإتمام الصفقة غير متوفرة، لتتجمد المفاوضات بين الطرفين، قبل أن يختار اللاعب العودة إلى أتالانتا.