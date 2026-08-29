حقق المدرب الألماني ماتياس يايسله انتصاره الرسمي الأول مع نيوكاسل يونايتد على حساب توتنهام هوتسبير بثنائية نظيفة في المباراة التي أقيمت اليوم (السبت) على ملعب «توتنهام هوتسبير»، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي «البريميرليغ».

وكان يايسله قد أنهى تعاقده مع الأهلي مطلع الشهر الجاري من أجل تدريب نيوكاسل، وافتتح الألماني مشواره مع «الماكبايس» بالتعادل مع ليفربول 2-2 في البريميرليغ.

إيلانغا يفتتح التسجيل

افتتح أنتوني إيلانغا التسجيل لنيوكاسل في الدقيقة 62، بعدما استلم كرة داخل منطقة الجزاء، ثم أطلق تسديدة اصطدمت بالقائم الأيمن لحارس توتنهام وسكنت الشباك.

ويسا يُضاعف التقدم

وبعدها بعشر دقائق فقط، ضاعف يوان ويسا تقدم الضيوف بهدف ثانٍ، بتسديدة رائعة من مسافة قريبة من المرمى، بعد ركلة ركنية نُفذت من الجانب الأيمن داخل منطقة الجزاء.

الظهور الأول لـ«مرموش»

وشهدت المباراة الظهور الأول للنجم المصري عمر مرموش مع توتنهام، بعد انضمامه على سبيل الإعارة من مانشستر سيتي، لكنه فشل في إنقاذ «السبيرز».

ترتيب الفريقين

بهذه النتيجة، تقدم نيوكاسل إلى المركز الثالث في جدول ترتيب البريميرليغ برصيد 4 نقاط، بينما يتذيل توتنهام الترتيب بدون رصيد.