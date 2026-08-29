شهدت منطقة كورنيش مصر القديمة في القاهرة، اليوم (السبت)، واقعة مأساوية، بعد العثور على أسرة مكونة من 3 أفراد متوفين داخل سيارة ملاكي، فيما باشرت النيابة العامة والأجهزة الأمنية التحقيق لكشف ملابسات الواقعة وتحديد سبب الوفاة.

وعثرت الأجهزة المعنية على الأب، البالغ من العمر 66 عاماً، وزوجته (55 عاماً)، وابنتهما (25 عاماً)، متوفين داخل السيارة المتوقفة أسفل الطريق الدائري بمنطقة كورنيش مصر القديمة.

وبحسب التحريات والفحوص الأولية، يشتبه في أن تسرباً من نظام تكييف السيارة تسبب في تعرض أفراد الأسرة للاختناق، إلا أن السبب النهائي للوفاة لم يُحسم بعد، انتظاراً لما تسفر عنه أعمال الطب الشرعي والفحص الفني للسيارة.

بلاغ يكشف الواقعة

بدأت تفاصيل الحادثة بعد تلقي الأجهزة الأمنية بلاغاً يفيد بالعثور على 3 أشخاص لا يستجيبون داخل سيارة متوقفة بالمنطقة.

وانتقلت القوات إلى الموقع، حيث جرى فحص السيارة والجثامين، وتبين عدم وجود إصابات ظاهرية تشير إلى تعرض أفراد الأسرة لاعتداء، كما عُثر على متعلقاتهم داخل السيارة.

وأظهرت المعلومات الأولية أن السيارة من طراز «نيسان» ومملوكة للأب.

بداية المأساة

وتشير التحريات الأولية إلى أن الواقعة بدأت بعدما شعرت الابنة بحالة إعياء ودوار شديد، في ظل معاناتها من مشكلة في الأذن الوسطى، ما دفع والدها إلى التوقف بالسيارة لمساعدتها.

وخلال محاولة الأم مساعدة ابنتها، شعرت هي الأخرى بالدوار، قبل أن تظهر الأعراض نفسها على الأب.

وبقي أفراد الأسرة داخل السيارة المغلقة بينما كان نظام التكييف يعمل، قبل أن تتدهور حالتهم ويفارقوا الحياة، وسط اشتباه أولي في تسرب غاز من نظام التكييف إلى داخل المقصورة.

وذكرت تقارير محلية أن الأسرة ظلت داخل السيارة نحو 4 ساعات قبل اكتشاف الواقعة.

انقطاع الاتصال يكشف مكانهم

وتكشفت الواقعة بعدما حاول شقيق الأب ونجله التواصل مع أفراد الأسرة، إلا أنهما لم يتلقيا أي رد على هواتفهم.

ومع استمرار انقطاع الاتصال، بدأت الأسرة في البحث عنهم، إلى أن جرى تحديد موقع السيارة والعثور على أفراد الأسرة الثلاثة بداخلها.

كما أفادت تقارير بأن خطيب الابنة استعان بخاصية تحديد الموقع المرتبطة بهاتفها، في محاولة للوصول إليها، ما ساعد في تحديد مكان السيارة.

النيابة تحقق

ونُقلت الجثامين إلى مشرحة زينهم تحت تصرف جهات التحقيق، فيما أمرت النيابة العامة بتشريحها وإعداد التقارير الطبية اللازمة للوقوف على سبب الوفاة وملابساتها.

كما كُلّف المختصون بفحص السيارة ونظام التكييف، وتحديد طبيعة العطل الذي ربما أدى إلى تسرب الغاز، إلى جانب استكمال تحريات الأجهزة الأمنية.

السبب لم يُحسم

ورغم ترجيح الفحوص الأولية تعرّض أفراد الأسرة للاختناق نتيجة تسرب من نظام تكييف السيارة، فإن تحديد سبب الوفاة بشكل قاطع يظل مرهوناً بنتائج الطب الشرعي والفحص الفني، التي ستكشف حقيقة ما حدث داخل السيارة.