تزامناً مع احتفالات المملكة باليوم الوطني السعودي الـ96، تنطلق مسابقة شعرية بجوائز مالية تتجاوز قيمتها 200 ألف ريال، تستهدف تحفيز المواهب الشعرية وإثراء المشهد الأدبي، وفتح مساحة للمبدعين للتعبير عن مشاعر الانتماء والاعتزاز بالوطن من خلال القصيدة.

وأعلن «مقهى حرف» إطلاق مبادرته الشعرية «حرف»، التي تستقبل مشاركات الشعراء والشاعرات وتصويت الجمهور حتى منتصف ليل 23 سبتمبر، على أن تُعلن أسماء الفائزين وتُوزع الجوائز في 24 سبتمبر.

100 ألف لصاحب المركز الأول

وبحسب منظمي المسابقة، يحصل الفائز بالمركز الأول على 100 ألف ريال، فيما ينال صاحب المركز الثاني 50 ألف ريال، والثالث 25 ألف ريال، إضافة إلى تخصيص 25 ألف ريال جوائز للجمهور والمشاركين في التصويت.

وتعتمد نتائج المسابقة على تصويت الجمهور، إذ يُتاح لكل شخص التصويت مرة واحدة للقصائد المشاركة عبر موقع «حرف» وتطبيقه المعتمد.

الحربي: القصيدة توثّق مشاعر الوطن

وأوضح المشرف العام على المسابقة علي الحربي أن المبادرة تستهدف دعم المواهب الشعرية، وإثراء الحراك الأدبي، وإتاحة مساحة للمبدعين للتعبير عن مشاعرهم تجاه الوطن من خلال القصيدة.

وأكد أن الشعر ظل حاضراً في توثيق المناسبات الوطنية وتجسيد قيم الانتماء والاعتزاز بالهوية والثقافة السعودية، لافتاً إلى أن تنوع المبادرات الثقافية يسهم في اكتشاف المواهب وتوسيع دائرة المشاركة المجتمعية في الأنشطة الأدبية.

وأشار الحربي إلى ما يشهده القطاع الثقافي في المملكة من تطور، في ظل جهود وزارة الثقافة وهيئاتها المتخصصة في دعم مجالات الإبداع المختلفة وتمكين المواهب.

الوايلي: مناسبة عزيزة ومساحة مفتوحة للإبداع

من جانبه، أكد مدير المشروع الشاعر الإعلامي فهد الوايلي، أن إطلاق المسابقة بالتزامن مع اليوم الوطني السعودي الـ96 يأتي احتفاءً بمناسبة عزيزة على قلوب السعوديين، وما تجسده من معاني الأمن والاستقرار والرخاء في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

وقال الوايلي إن المسابقة رصدت جوائز مالية تتجاوز 200 ألف ريال للشعراء الفائزين، إضافة إلى مبالغ مالية تُوزع على الجمهور المشارك والمتفاعل مع قصائد الشعراء، بهدف توسيع دائرة المشاركة وتحفيز التفاعل مع النصوص الوطنية.

قصيدة واحدة.. والمشاركة للجميع

وأوضح الوايلي أن مساحة «حرف» مفتوحة أمام الشعراء والشاعرات من مختلف البلدان، على أن يشارك كل متسابق بقصيدة واحدة فقط، فيما تُستبعد المشاركات المخالفة للشروط.

وأضاف أن آلية المشاركة تبدأ بتحميل التطبيق والتسجيل فيه، ثم اتباع الشروط المحددة ورفع القصيدة للمشاركة في المسابقة.

«أقل ما نقدمه لوطننا»

واختتم الوايلي حديثه بالتأكيد على أن المسابقة تسعى إلى تشجيع الشعراء والشاعرات ودعم حضورهم الإبداعي، وتحفيزهم على طرق أحد أبرز أبواب الأدب من خلال القصيدة الوطنية، قائلاً: «هذا أقل ما يمكن أن نقدمه، بالشراكة مع الشعراء، لوطننا الغالي».