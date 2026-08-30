نبه المركز الوطني للأرصاد بمنطقة تبوك اليوم من رياح نشطة على تبوك وتيماء، تشمل تأثيراتها المصاحبة تدنياً في مدى الرؤية الأفقية، ورياحاً تصل سرعتها إلى 40-49 كم/ساعة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

وأشار المركز إلى هطول أمطار متوسطة على منطقة عسير، يصاحبها رياح شديدة السرعة وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية، في مدينة أبها ومحافظات خميس مشيط، وأحد رفيدة، ورجال ألمع، ومحايل، والمجاردة، وبارق، والحرجة، والربوعة، والفرشة، وسراة عبيدة، وظهران الجنوب. وأوضح أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

انعدام الرؤية

وأعلن المركز عن هطول أمطار متوسطة على منطقة جازان، يصاحبها رياح شديدة السرعة وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية، في محافظات الحرث، والدائر (بني مالك)، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، والطوال، وصامطة، وأحد المسارحة، وأبو عريش، وضمد، وصبيا. وأفاد المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

ونبّه المركز من هبوب رياح نشطة على منطقة حائل اليوم، تشمل عدداً من المحافظات والطرق السريعة، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، ورياح تصل سرعتها إلى 40-49 كم/ساعة.

وبيّن أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

موجة حارة على الشرقية

ونبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من موجة حارة على المنطقة الشرقية تصل درجتها إلى ما بين 49-50 درجة مئوية وتشمل كل من مدينتي الدمام والظهران، ومحافظات حفر الباطن، والخفجي، والنعيرية، وقرية العليا، ورأس تنورة، والقطيف، والخبر، وبقيق، والعديد، وذعبلوتن، والأحساء، والهجر والمراكز التابعة لها. وبيّن أن هذه الحالة ستستمر حتى الساعة الخامسة مساءً.