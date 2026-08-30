فيما تغلق المنصة الوطنية الموحدة «قبول»غدا (الإثنين) أعمال قبول خريجي وخريجات الثانوية العامة في الجامعات وكليات التدريب التقني والمهني للعام الجامعي الحالي.

بدأت المنصة في استقبال طلبات التقديم على مسار «الرواد» ضمن برنامج خادم الحرمين للابتعاث الخارجي لدراسة درجتي البكالوريوس والماجستير في 30 جامعة عالمية بالولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والصين واليابان وسنغافورة وسويسرا وكندا وفرنسا، ويستمر التقديم حتى يوم الخامس عشر من شهر نوفمبر للعام الميلادي الحالي 2026.

وبينت وزارة التعليم أنه إضافة إلى انطباق الشروط العامة على المتقدم للابتعاث، يجب أن تتوافر الشروط التالية: أن يكون القبول من أفضل 30 مؤسسة تعليمية حسب قائمة البرامج في هذا المسار وأن يكون القبول نهائياً غير مشروط وأن يكون صادراً من مكتب القبول والتسجيل في الجامعة المعتمدة في قائمة البرنامج، إلا إذا كانت الدولة غير ناطقة باللغة الإنجليزية فيمكن أن يكون القبول مشروطاً بدراسة لغة الدولة ويُتاح الابتعاث لدراسة اللغة.

وأشارت وزارة التعليم إلى أنه يتعين الحصول على قبول مباشر غير مشروط من إحدى الجامعات الـ30 الأفضل عالمياً والمحددة من البرنامج.

وأوضحت أنه يمكن للراغبين التقديم على أكثر من طلب مختلف في المسار أو الجامعة أو التخصص وسيتم قبول طلب واحد للمتقدم وفقاً لنتائج المفاضلة، وأن التقديم يشمل جميع التخصصات التي يريدها الطالب، وبإمكان الطلاب الدارسين على حسابهم الخاص التقديم على المسار عند انطباق الشروط العامة للابتعاث والشروط الخاصة للمسار، ويمكن للراغبين في دراسة الماجستير اختيار تخصص آخر غير تخصص شهادة البكالوريوس.



يشار إلى أن «مسار الرواد» يهدف لابتعاث الطلاب لأفضل 30 مؤسسة تعليمية في العالم مما يساهم في رفع كفاءة رأس المال البشري وتحقيق التنمية المستدامة تحقيقاً لمتطلبات وطموحات رؤية المملكة 2030.