قضت محكمة جنح القاهرة بمعاقبة شقيقين بالحبس سنة وستة أشهر وتغريمهما 20 ألف جنيه، في اتهامهما بالتعدي على والدتهما بالضرب والسب داخل منزل الأسرة بمنطقة السيدة زينب، بسبب خلاف نشب بينهم على مبالغ مالية.

تفاصيل القضية

وتعود تفاصيل القضية إلى رصد أجهزة وزارة الداخلية منشورًا مدعومًا بصورة ومقطع فيديو جرى تداولهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن شكوى سيدة من تعرضها للضرب والسب على يد نجليها. وبالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد السيدة الظاهرة في مقطع الفيديو، وتبين أنها ربة منزل، مقيمة بدائرة قسم شرطة السيدة زينب.

تحديد وضبط واعتراف

وبسؤالها، اتهمت نجليها بالتعدي عليها بالسب والضرب، موضحة أن الواقعة حدثت يوم 27 من الشهر الجاري، أثناء وجودهما داخل منزل الأسرة، بسبب رفضها إعطاءهما مبالغ مالية. وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط المتهمين، وتبين أنهما نجلا السيدة ويقيمان بدائرة القسم، ويعمل أحدهما جزارًا. وبمواجهتهما، اعترفا بارتكاب الواقعة، وأقرا بأن مشادة نشبت بينهم وبين والدتهما بسبب رفضها إعطاءهما أموالًا، قبل أن تتطور إلى التعدي عليها بالضرب والسب. واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة، وأحالت المتهمين إلى النيابة العامة، التي قررت تقديمهما للمحاكمة العاجلة أمام محكمة الجنح.