شهدت العاصمة التشيكية براغ عرضًا استثنائيًا لأندر طابع بريد في العالم، في حدث يُنظم لأول مرة داخل البلاد، حيث كشف معرض (كنوز هواة جمع الطوابع في العالم) عن الطابع الأسطوري (وان سنت ماجنتا)، الذي يعود إلى عام 1856 حين صدر في جيانا البريطانية على الساحل الشمالي لأمريكا الجنوبية.

ويُقدّر سعر الطابع الفريد بأكثر من 250 مليون كرونة تشيكية؛ أي ما يعادل نحو 12 مليون دولار، ليكون القطعة الأبرز في المعرض الذي يستضيف مجموعة من النوادر العالمية؛ بينها الطابع الأميركي الشهير (إنفرتد جيني)، إضافة إلى شريط من 12 طابعًا من إصدار (بيني بلاك) البريطاني الذي يعود إلى عام 1840.

وبحسب المنظمين، فإن القيمة الإجمالية للمعروضات تقترب من مليار كرونة تشيكية، في حدث يجذب هواة جمع الطوابع من مختلف دول العالم، ويستمر حتى السادس من سبتمبر المقبل داخل دار بلدية براغ.