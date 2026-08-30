ضبطت الدوريات الساحلية التابعة لحرس الحدود في منطقة مكة المكرمة أربعة مخالفين من الجنسيتين الميانمارية والبنغلاديشية في محافظة القنفذة، بعد ممارستهم الصيد دون تصريح واستخدام أدوات محظورة؛ حيث جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم بالتنسيق مع الجهات المختصة، في إطار الجهود المستمرة لحماية الثروات المائية الحية والحد من التجاوزات في المناطق البحرية للمملكة.

وأكد حرس الحدود أهمية الالتزام بالأنظمة والتعليمات المنظمة للأنشطة البحرية، مشددًا على ضرورة الإبلاغ عن أي ممارسات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية عبر الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، أو الرقم (994) في بقية مناطق المملكة، مع ضمان سرية البلاغات وعدم تحميل المبلّغ أي مسؤولية.

وتأتي هذه الضبطيات ضمن سلسلة من العمليات الميدانية التي ينفذها حرس الحدود في مختلف المناطق الساحلية؛ بهدف تعزيز الرقابة على الأنشطة البحرية وضمان الالتزام بالتشريعات المنظمة للصيد وحماية البيئة البحرية.