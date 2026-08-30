قتيل و5 مصابين.. ليلة موسيقية في آراو السويسرية تتحول لفوضى

قُتل شخص وأصيب خمسة آخرون جراء إطلاق نار وقع خلال فعالية في شمالي سويسرا، في الساعات الأولى من صباح (الأحد)، فيما بدأت الشرطة عملية واسعة للبحث عن منفذ الهجوم، الذي لا يزال مجهولًا حتى الآن.

وأعلنت شرطة كانتون أرغاو أن عملية مطاردة المشتبه به جارية، مؤكدة أن دوافع إطلاق النار والظروف الدقيقة التي أحاطت بالواقعة لم تتضح بعد.

وأفادت الشرطة لوسائل إعلام سويسرية، بأن إطلاق النار وقع بالقرب من مضمار لسباق الخيول في منطقة شاخن بمدينة آراو، التي تقع على بعد نحو 46 كيلومترًا (غربي مدينة زيورخ).

وكان من المقرر إقامة فعالية موسيقية من نوع (ريف) في المنطقة واستمرارها حتى الساعات الأولى من صباح الأحد.

وعقب إطلاق النار، فرضت السلطات طوقًا أمنيًا حول المنطقة المحيطة بمضمار السباق، إضافة إلى حمام السباحة والملعب الرياضي في المدينة، فيما دعت الشرطة أفراد الجمهور إلى الابتعاد عن المكان.

وقالت شرطة كانتون أرغاو إنها دفعت بعدد كبير من عناصرها إلى مناطق خارج مدينة آراو أيضًا، كإجراء احترازي، بالتزامن مع استمرار البحث عن منفذ إطلاق النار.

كما ناشدت الشرطة الأشخاص الذين كانوا موجودين في موقع الحادثة، وخصوصًا الشهود، تقديم أي صور أو مقاطع فيديو التقطوها في مكان الواقعة؛ بهدف مساعدة المحققين في تحديد ملابسات الهجوم والوصول إلى الجاني.

وأظهرت صور التُقطت في آراو، خلال الساعات الأولى من صباح الأحد، انتشارًا أمنيًا مكثفًا، مع ظهور مركبة مدرعة وهي تغلق أحد الطرق في المنطقة.

وبحسب هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية (SRF)، شاركت إلى جانب الشرطة وفرق الإطفاء وحدة الاستجابة للكوارث الإقليمية، في التعامل مع تداعيات الحادث والعملية الأمنية.

كما أفادت الهيئة بأن مروحية تابعة للجيش السويسري شوهدت في الساعات الأولى من صباح الأحد وهي تحلق فوق المنطقة وتقوم بمراقبة الموقع، بالتزامن مع العملية الأمنية واسعة النطاق.

ولم تعلن السلطات حتى الآن عن هوية الضحية أو المصابين، كما لم تكشف عن تفاصيل بشأن حالتهم الصحية أو هوية المشتبه به، في انتظار استكمال التحقيقات وتحديد دوافع إطلاق النار والظروف الدقيقة التي أدت إلى وقوعه.