فيما تقترب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي في نوفمبر القادم، تتزايد المخاوف داخل أوساط الجمهوريين من أن تتحول الحرب مع إيران إلى عبء انتخابي يهدد فرص الحزب مع استمرار العمليات العسكرية للشهر السادس وتزايد الضغوط المرتبطة بارتفاع أسعار الوقود وتكاليف المعيشة.



اختبار انتخابي صعب



ووفق وكالة «بلومبيرغ»، فإن استراتيجيين جمهوريين يرون أن استمرار الحرب يضع الرئيس دونالد ترمب والحزب أمام اختبار انتخابي صعب، خصوصاً أن جزءاً من الناخبين الجمهوريين دعم ترمب في الانتخابات الأخيرة استناداً إلى وعود تتعلق بخفض التضخم وتجنب التورط في حروب خارجية طويلة.



وكان ترمب توقع أن تستغرق العمليات العسكرية نحو أربعة أو خمسة أسابيع، إلا أن المواجهة امتدت إلى ستة أشهر، ما أثار تساؤلات داخل الأوساط الجمهورية حول أهداف الحرب ومدى قدرتها على تحقيق نتائج يمكن عرضها على الناخبين قبل موعد الاقتراع.



تأثير ارتفاع كلفة المعيشة



وتزداد حساسية الملف مع اقتراب الانتخابات التي يسعى فيها الجمهوريون إلى الحفاظ على أغلبيتهم في الكونغرس. ويرى ديمقراطيون واستراتيجيون أن استمرار ارتفاع كلفة المعيشة يمكن أن يمنح المعارضة فرصة لاستعادة مواقع في مجلسي النواب والشيوخ، الأمر الذي قد يقيّد قدرة ترمب على تنفيذ أجندته خلال النصف الثاني من ولايته.



وتشير بيانات استطلاعية إلى تراجع الدعم للحرب حتى داخل القاعدة الجمهورية. فقد انخفض تأييد العمليات العسكرية بين الجمهوريين من 77% في مارس إلى 69%، بالتزامن مع وصول معدل تأييد ترمب إلى 33%، وفق الأرقام التي أوردها التقرير.



الحرب قضية اقتصادية



وتظهر مؤشرات السباق الانتخابي بدورها تغيراً في بعض الولايات التي كانت تُعد أكثر أماناً للجمهوريين. ففي 20 أغسطس، أعاد تقرير «كوك بوليتيكال ريبورت» تصنيف سباقي مجلس الشيوخ في تكساس وأيوا باعتبارهما متكافئين، في مؤشر على أن المنافسة قد تصبح أكثر حدة في ولايات يحتاج الجمهوريون إلى الاحتفاظ بها لضمان استمرار أغلبيتهم.



ويخشى بعض المسؤولين والاستراتيجيين الجمهوريين تحديداً من أن يتحول تأثير الحرب إلى قضية اقتصادية. فمع استمرار القتال، أصبحت أسعار البنزين وتكاليف المعيشة أكثر حضوراً في النقاش الانتخابي من التطورات العسكرية والسياسية المرتبطة بإيران، وهو ما قد يجعل الناخبين يقيّمون أداء الإدارة من خلال تأثير الحرب في حياتهم اليومية.



ترمب يتمتع بقاعدة انتخابية قوية



ورغم هذه المخاوف، لا يبدو أن قيادات الحزب الجمهوري مستعدة لمواجهة ترمب علناً، في ظل استمرار تمتعه بقاعدة انتخابية قوية داخل الحزب. كما أن الجمهوريين يواجهون معادلة دقيقة بين الدفاع عن سياسات الرئيس والحفاظ على استقلالية مرشحيهم في انتخابات قد تتحدد نتائجها بفارق محدود في عدد من الولايات.



وبالنسبة إلى الجمهوريين، قد يكون عامل الوقت حاسماً. فإذا تمكنت الإدارة من إنهاء الحرب أو تقديم نتائج واضحة قبل نوفمبر، فقد يتراجع تأثيرها الانتخابي. أما استمرارها دون نهاية واضحة، مع بقاء الضغوط الاقتصادية، فقد يحول النزاع مع إيران من ملف في السياسة الخارجية إلى قضية مركزية في قرار الناخب الأمريكي.