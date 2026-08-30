حددت محكمة جنايات شمال القاهرة جلسة 26 سبتمبر القادم، لنظر أولى جلسات استئناف المتهمة بخطف طفلة رضيعة من داخل مستشفى الحسين الجامعي بمنطقة الجمالية. وكانت المحكمة قد عاقبت سيدة تدعى «صفاء» بالسجن لمدة 7 سنوات، بعد إدانتها في واقعة اختطاف رضيعة حديثة الولادة من داخل المستشفى.

مخطط مسبق

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمة تهمة اختطاف طفلة رضيعة، بعدما أعدت، وفقًا للتحقيقات، مخططًا مسبقًا للحصول على طفل، بسبب معاناتها من مشكلة تمنعها من الحمل. وكشفت التحقيقات أن المتهمة توجهت إلى مستشفى الحسين الجامعي مرتدية نقابًا لإخفاء هويتها، وبدأت في البحث داخل المستشفى عن طفلة يمكنها اختطافها. وأضافت التحقيقات أن المتهمة تعرفت على والدة الطفلة وتوددت إليها وإلى أفراد أسرتها، ثم رافقتهم داخل الغرفة المخصصة لهم عقب الولادة. وأوضحت التحقيقات أن المتهمة استغلت انفرادها بوالدة الرضيعة لعدة دقائق، وخطفت الطفلة وأخفتها بين ملابسها، قبل أن تحاول مغادرة المستشفى دون إثارة الشبهات.

فحص الواقعة

وتعود أحداث الواقعة إلى 14 أبريل 2026، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من والدة رضيعة يفيد باختطاف طفلتها من داخل مستشفى الحسين الجامعي على يد سيدة منقبة. وبدأت الأجهزة الأمنية في فحص ملابسات الواقعة، ومراجعة كاميرات المراقبة داخل المستشفى وفي محيطها، حيث جرى تفريغ أكثر من 122 كاميرا، وصولًا إلى مدينة بدر. وأسفرت التحريات عن تحديد هوية المتهمة، وتبين أنها تقيم بدائرة قسم شرطة بدر، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطها وبحوزتها الطفلة المختطفة، قبل إعادتها إلى أسرتها. واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة، وأحيلت المتهمة إلى جهات التحقيق، التي قدمتها للمحاكمة، حتى صدر ضدها حكم بالسجن 7 سنوات، قبل أن تحدد المحكمة جلسة 26 سبتمبر القادم لنظر استئنافها.