وضعت القنصلية العامة لجمهورية السودان بجدة حجر الأساس لمشروع تهيئة وتطوير مقرها الجديد بحي النعيم، بحضور وزير الخارجية والتعاون الدولي السفير محي الدين سالم أحمد، ووزير الدولة بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي المستشار محمد نور عبدالدائم، ومدير عام فرع وزارة الخارجية بمنطقة مكة المكرمة فريد بن سعد الشهري، وعدد من القناصل العامين وقيادات الجالية السودانية والإعلاميين.



وأكد القنصل العام لجمهورية السودان بجدة السفير كمال علي عثمان أن المشروع يأتي في إطار تطوير العمل القنصلي والارتقاء بالخدمات المقدمة للجالية السودانية، مشيراً إلى أن المقر الجديد سيجمع بين الطابع المعماري الحديث والهوية والثقافة السودانية.