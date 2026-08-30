في إطار التوجّه نحو توسيع مساحة العمل الصحفي والإعلامي في سورية بعد سقوط نظام الأسد، حصلت قناة تلفزيونية خاصة يجري تأسيسها حديثًا على التراخيص الرسمية اللازمة للانطلاق، إيذانًا ببدء مرحلة جديدة في قطاع الإعلام المحلي.

وجاء منح الترخيص استنادًا إلى الإعلان الدستوري الصادر في 13 مارس 2025، وإلى أحكام المرسوم التشريعي رقم 108 لعام 2011 الناظم للإعلام؛ وفق ما أكدته مصادر في القناة، التي أوضحت أيضًا أن الهيكل الإداري بات جاهزًا للبدء في المراحل التشغيلية اللاحقة.

وبحسب المصادر، سيتولى رجل الأعمال السوري محمد برمو رئاسة مجلس الإدارة، فيما يشغل الزميل الصحفي عبد الله الغضوي منصب المدير العام، ويتولى الصحفي زياد الريس مهام المدير التنفيذي، بينما أُسندت إدارة التحرير إلى الصحفي عماد السعدي.

وتستعد القناة للانتقال إلى المرحلة الفنية والتقنية تمهيدًا لإطلاق بثها، وسط توقعات بأن تسهم في إعادة تشكيل المشهد الإعلامي السوري وفتح المجال أمام مشاريع إعلامية خاصة في المرحلة الجديدة.