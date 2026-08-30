تلقى آل الكثيري تعازي ومواساة الأهل والأصدقاء في وفاة أحمد بن سالم الكثيري الشمراني، من منسوبي فرع وزارة الحرس الوطني بالمنطقة الغربية سابقاً، الذي وافته المنية إثر عارض صحي مفاجئ لم يمهله طويلاً، ودفن في مقابر الفيصلية، عقب الصلاة عليه في جامع ابن القيم بحي الروابي في جدة.



والفقيد شقيق كل من عبدالله بن عزة، وعبدالله بن سالم، وعلي، ومصلح، وسمير، ومحمد، ووالد ماجد، من منسوبي إدارة مدن بالمنطقة الصناعية في جدة، ووالد زوجة كل من محمد الحربي وسعيد الكثيري.



ويتقبل العزاء في دار الأسرة بحي البركة، مخطط الخمرة جنوبي جدة.