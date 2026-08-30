يستضيف الحزم، مساء اليوم (الأحد)، نظيره الشباب على ملعب نادي الحزم بالرس، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي، في مواجهة تحمل تفوقاً تاريخياً واضحاً للفريق العاصمي.



والتقى الفريقان 16 مرة في دوري المحترفين، حقق خلالها الشباب 14 انتصاراً، مقابل انتصار وحيد للحزم وتعادل واحد، فيما سجل الشباب 33 هدفاً مقابل 7 أهداف لأصحاب الأرض.



ولم يسبق للحزم الانتصار على الشباب في الرس، إذ شهدت المواجهات الثماني السابقة على ملعبه سبعة انتصارات شبابية وتعادلاً وحيداً، كما عجز الحزم عن هز شباك منافسه خلال آخر ثلاث مواجهات بينهما.



ويعود الانتصار الوحيد للحزم إلى موسم 2009-2010، عندما تغلّب على الشباب بهدفين دون مقابل، ليبحث مساء اليوم عن كتابة فصل جديد وإنهاء عقدته التاريخية أمام الفريق العاصمي.