خسر فريق لانس أمام مُضيفه ستراسبورغ 1-2في المباراة التي جمعتهما مساء (السبت) على ملعب «دو لامينو»، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الفرنسي.

غياب سعود

وغاب النجم السعودي سعود عبدالحميد عن لانس بسبب إصابته بكدمة، فيما تلقى الفريق الهزيمة الأولى هذا الموسم، بعدما توّج بلقب السوبر الفرنسي على حساب باريس سان جيرمان بنتيجة 1-0، ثم اكتسح أوكسير 5-2 في الجولة الافتتاحية من الدوري الفرنسي، في مباراة شهدت تسجيل سعود الهدف الثالث.

«ثنائية مغربية» تحسم فوز ستراسبورغ

جاءت ثنائية ستراسبورغ بتوقيع المغربي ياسين جسيم في الدقيقتين 48 و85، بينما أحرز فلوران ثوفين هدف لانس الوحيد في الدقيقة 38 من ركلة جزاء.

ترتيب الفريقين

بهذه النتيجة، تجمد رصيد لانس عند 3 نقاط في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الفرنسي، فيما تقدم ستراسبورغ إلى المركز الثامن بعد تحقيق فوزه الأول.