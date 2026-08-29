تعادل فريق الفتح مع ضيفه الاتحاد دون أهداف، في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب ميدان تمويل الأولى بالأحساء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين «دوري روشن»، للموسم الرياضي 2026 - 2027، وبهذا التعادل، رفع الفتح رصيده إلى نقطتين، فيما رفع الاتحاد رصيده إلى 8 نقاط.



وعلى ملعب إيجو بالدمام، تغلب فريق الدرعية على مضيفه الاتفاق بثلاثة أهداف دون مقابل. سجل للدرعية داروين نونيز هدفين عند الدقيقتين 8 و81، فيما أضاف عادل بولبينة الهدف الثالث عند الدقيقة 53، وبهذه النتيجة، رفع الدرعية رصيده إلى 7 نقاط، فيما تجمد رصيد الاتفاق عند 6 نقاط.