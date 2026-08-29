ودّع الإيفواري فرانك كيسيه، قائد فريق الأهلي، النادي وجماهيره عبر حسابه الشخصي في «إنستغرام»، معلنًا انتهاء مسيرته بقميص الفريق وبدء فصل جديد في مشواره الكروي.



ووجّه كيسيه شكره إلى إدارة الأهلي وزملائه والأجهزة الفنية والإدارية، إلى جانب جماهير النادي، مثمنًا دعمهم وشغفهم طوال فترة وجوده مع الفريق.



وكان اللاعب قد انضم إلى الأهلي في موسم 2023-2024 قادمًا من برشلونة الإسباني، وخاض بقميص الفريق 119 مباراة، سجّل خلالها 26 هدفًا وصنع 15 هدفًا.



وأسهم كيسيه في تحقيق الأهلي ثلاثة ألقاب، تمثّلت في دوري أبطال آسيا للنخبة مرتين، إضافة إلى كأس السوبر السعودي.