ألحق الخلود الخسارة الأولى بالأهلي في دوري روشن السعودي للمحترفين هذا الموسم، بعدما تغلب عليه بنتيجة 3-1، في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم (السبت)، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المسابقة.



دخل الخلود المواجهة بسجل خالٍ من الخسائر خلال الجولات الثلاث الأولى، ونجح في مواصلة انطلاقته القوية أمام الأهلي، مستفيدًا من التنظيم الدفاعي والفاعلية الهجومية، ليحصد ثلاث نقاط ثمينة ويؤكد حضوره القوي في بداية الموسم.



وافتتح الخلود التسجيل عن طريق الإسباني إيكر كورتاهارينا عند الدقيقة 35، لينهي الشوط الأول متقدمًا بهدف دون مقابل.



وفي الشوط الثاني، كثف الأهلي محاولاته بحثًا عن العودة، ونجح الإنجليزي إيفان توني في تسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 67، إلا أن الخلود رد بقوة وتمكن من تسجيل هدفين إضافيين، ليحسم المواجهة بنتيجة 3-1 ويواصل سجله دون خسارة في دوري روشن.



وتأتي خسارة الأهلي في توقيت حساس، قبل دخوله اختبارًا ثقيلًا أمام الهلال، الثلاثاء القادم، في مواجهة مرتقبة ضمن منافسات دوري روشن، إذ سيكون «الراقي» مطالبًا باستعادة توازنه سريعًا وتصحيح الأخطاء والعودة إلى طريق الانتصارات.



ومن المنتظر أن يفتح الجهاز الفني للأهلي مباشرة ملف مواجهة الهلال، والعمل على معالجة الأخطاء التي ظهرت أمام الخلود، ورفع الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين، خصوصًا أن مواجهة الثلاثاء تمثّل محطة مهمة للفريق في سباق المنافسة، وفرصة لمصالحة جماهيره بعد السقوط الأول في الدوري.