من المنتظر أن تشهد مواجهة فريق الهلال أمام نظيره الأهلي الثلاثاء القادم الساعة الـ9:00 مساءً، على ملعب المملكة أرينا بالرياض، في لقاء مؤجل من الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي للمحترفين، الظهور الأول للمهاجم الإنجليزي أولي واتكينز الذي تعاقد معه نادي الهلال قادماً من نادي أستون فيلا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



وسيحسم المدرب إنزاغي خلال الحصص التدريبية القادمة قراره بشأن مشاركة اللاعب واتكينز ضمن قائمة الفريق الأساسية أو الاحتياطية التي سيخوض بها مواجهة «الكلاسيكو» ضد الأهلي، إذ يسعى المدرب الهلالي لتجهيز الفريق فنياً للقاء الكبير، الذي يطمح من خلاله لتحقيق فريقه الفوز وحصد النقاط الثلاث ومواصلة الانتصارات والمنافسة على لقب دوري روشن السعودي للمحترفين.



ونجح الفريق الهلالي في تحقيق 3 انتصارات في دوري روشن أمام فرق الفيصلي 2/4، والفيحاء 3/0، والخليج 5/1. ويسعى إنزاغي لقيادة الزعيم للفوز أمام الأهلي والوصول للعلامة الكاملة بـ12 نقطة في الدوري.