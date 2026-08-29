أكد لـ" عكاظ مصدر مقرب من المنتخب السعودي أنالجهازان الفني والطبي يراقبان حالة اللاعب حسان تمبكتي مع نادي الهلال، حيث لم يشارك في أي مباراة مع فريقه منذ انطلاقة الموسم الرياضي الجديد. وفي حال عدم اكتمال جاهزيته البدنية والفنية التي تؤهله للمشاركة في المباريات، فلن يتم إنضمامه لقائمة المنتخب السعودي في بطولة كأس الخليج العربي (خليجي 27)، التي تستضيفها جدة خلال الفترة من 23 سبتمبر إلى 6 أكتوبر القادمين.

وكان تمبكتي تعرض لإصابة أسفل كعب القدم خلال مشاركته مع المنتخب السعودي في نهائيات كأس العالم 2026، يوليو الماضي، غاب على إثرها عن معسكر فريقه الأوروبي في النمسا، والمباريات الأولى في الموسم الحالي.

ويستعد مدرب المنتخب السعودي جورجيوس دونيس لإعلان قائمة أسماء اللاعبين الذين سينضمون لمعسكر «الأخضر» الإعدادي في جدة من أجل المشاركة في بطولة (خليجي 27) القادمة. وسينطلق المعسكر عقب نهاية مباريات الجولة السادسة من دوري روشن السعودي للمحترفين، وتحديداً في العاشر من سبتمبر القادم، بعد أن طلب المدرب دونيس تمديد معسكر «الأخضر» لمدة سبعة أيام إضافية، قبل انطلاق البطولة.

ويواصل المدرب دونيس ومساعدوه متابعة مباريات دوري روشن السعودي للمحترفين، من أجل استدعاء اللاعبين المؤهلين للمشاركة في بطولة (خليجي 27)، ويتطلع المدرب دونيس للفوز مع «الأخضر» بكأس «خليجي 27»، خصوصاً أنها تقام على أرضه وبين جماهيره.