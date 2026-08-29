تعقد الجمعية العمومية للاتحاد السعودي لكرة القدم غدا (الأحد) في الرياض، لتزكية قائمة بدر الرزيزاء رئيساً لمجلس إدارة الاتحاد لأربع سنوات قادمة، وذلك بعد إلغاء التصويت والاكتفاء بتزكية القائمة الوحيدة بعد استيفاء كافة الشروط. وضمت القائمة النهائية بدر الرزيزاء مرشحاً لمنصب الرئيس، ولؤي مشعبي مرشحاً لمنصب نائب الرئيس، إلى جانب سبعة مرشحين لعضوية مجلس الإدارة، هم: لمياء بن بهيان، وفهد المنصور، وسلمان السديري، وثامر السعدون، وعمر الجريسي، ونيكولاس كوارد، وجيرارد رودي.



وكانت لجنة انتخابات مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم في دورته السادسة أعلنت (الأربعاء) الماضي، القائمة النهائية للمترشحين لرئاسة وعضوية مجلس الإدارة، وذلك بعد استكمال مراحل الطعون والتظلمات وانتهاء الفترة المحددة لانسحاب المترشحين، وفقاً للبرنامج الزمني للانتخابات المُعلن في 16 يوليو الماضي.