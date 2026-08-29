مددت روسيا حظر تصدير الديزل المفروض على المنتجين، لضمان استمرار تدفق الإمدادات إلى السوق المحلية، مع تصاعد الهجمات الأوكرانية على مصافي البلاد.



وقالت الحكومة في بيان على موقعها الإلكتروني أمس (السبت) إنها مددت الحظر حتى 30 سبتمبر، وأضافت: «اتُخذ القرار لدعم استقرار سوق الوقود المحلية».



وستزيد هذه الخطوة الضغط على إمدادات النفط العالمية، وقبل موجة الهجمات غير المسبوقة التي شنتها كييف على قطاع إنتاج الوقود الروسي في الشهور الأخيرة، كانت روسيا مصدراً رئيسياً للديزل إلى الأسواق الخارجية، إذ كانت تستحوذ على نحو 10% من الإمدادات العالمية.



وحظرت روسيا تصدير الديزل المفروض على المنتجين في أوائل شهر يوليو كإجراء قصير الأجل، لكنها مددته بعد ذلك حتى نهاية أغسطس مع استمرار الهجمات الأوكرانية، واستثنى الإجراء الشحنات بموجب الاتفاقيات الحكومية الدولية والمساعدات الإنسانية.