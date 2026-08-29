تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات (الجمعة)، متأثرة بإشارات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، كيفن وارش، إلى احتمالية رفع أسعار الفائدة، إلا أن «وول ستريت» نجحت في إنهاء الأسبوع على مكاسب.



وأغلق مؤشر داو جونز الصناعي مستقراً تقريباً عند مستوى 53560 نقطة، منخفضاً بنحو 9 نقاط، في حين أنهى الأسبوع مرتفعاً بنسبة 0.53%.



وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.25%، ما يعادل نحو 19 نقطة، ليغلق عند 7712 نقطة، فيما انخفض مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.52%، أو نحو 139 نقطة، إلى 26402 نقطة. وعلى أساس أسبوعي، ارتفع المؤشران بنسبة 0.49% و0.85% على التوالي.



مكاسب أوروبية



وعلى الجانب الآخر من الأطلسي، واصلت الأسهم الأوروبية أداءها الإيجابي؛ إذ ارتفع مؤشر ستوكس يوروب 600 بنسبة 0.51% إلى مستوى 655 نقطة، مسجلاً مكاسب أسبوعية بلغت 0.15%.



وصعد مؤشر فوتسي 100 البريطاني بنسبة 0.29% إلى 10824 نقطة، فيما ارتفع مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.77% إلى 26570 نقطة، كما زاد مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 0.98% ليغلق عند 8401 نقطة.



«نيكي» يصعد في اليابان



وفي الأسواق الآسيوية، ارتفع مؤشر نيكي 225 الياباني بنسبة 0.41%، ليغلق عند 66406 نقاط، بينما صعد مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة 0.72% إلى 4146 نقطة.



وتأتي تحركات الأسواق وسط ترقب المستثمرين لمسار السياسة النقدية الأمريكية، في ظل حساسية الأسهم تجاه أي إشارات جديدة بشأن أسعار الفائدة واتجاهات التضخم.