اختتمت مساء أمس (الجمعة) فعاليات اليوم الأول من منافسات الجولة الأولى لبطولة السعودية تويوتا كسر الزمن 2026، التي تقام على حلبة كورنيش جدة، بإشراف الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.



وكان برنامج الجولة قد انطلق الخميس بإجراءات التدقيق الإداري والفحص الفني للسيارات المشاركة، للتحقق من استيفائها المتطلبات الفنية ومعايير السلامة المعتمدة، إلى جانب جلسة تصوير السائقين. وبلغ عدد المسجلين في الجولة الأولى 107 متسابقين ومتسابقات، فيما اجتاز 74 منهم إجراءات الفحص الفني، استعداداً لخوض المنافسات ضمن 11 فئة إضافة إلى كأس السيدات.



وشهدت فعاليات أمس (الجمعة) عقد الاجتماع الإلزامي للسائقين عند الساعة الخامسة مساءً، بحضور مسؤولي السباق والحكام، لاستعراض التعليمات واللوائح المنظمة للمنافسات، قبل انطلاق التجارب الحرة عند الساعة السادسة مساءً، بواقع جلسة واحدة لكل فئة. ومنحت التجارب الحرة السائقين فرصة التعرف بصورة أكبر على المسار، واختبار جاهزية سياراتهم، والعمل على ضبط نقاط الكبح واختيار المسار المناسب.



وتتواصل منافسات الجولة اليوم (السبت) بانطلاق السباق الأول عند الساعة الرابعة عصراً، يليه السباق الثاني عند الساعة 7:45 مساءً، إذ يسعى كل متسابق إلى تسجيل أفضل زمن ممكن، فيما يُحدد ترتيب الفائزين في كل فئة وفق أسرع زمن يُسجل خلال جلستي السباق. وتُختتم منافسات الجولة عند الساعة الـ12 منتصف الليل بحفل التتويج وتكريم الفائزين في مختلف الفئات.



وتُعد بطولة كسر الزمن منافسة فردية تقام على مسار محدد داخل الحلبة، ويهدف خلالها كل متسابق إلى تسجيل أسرع زمن ممكن، مع الالتزام بالمسار وقواعد السلامة، فيما يُحدد ترتيب المشاركين وفق الأزمنة المسجلة، وليس بناءً على مراكز الانطلاق أو التجاوزات.