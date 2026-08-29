أكد مصدر مطلع ومقرب من إدارة نادي الاتحاد لـ«عكاظ» أن الإدارة قررت الاستغناء عن الفرنسي موسى ديابي بعد امتناعه عن المشاركة منذ انطلاقة دوري روشن للموسم الحالي، مشيراً إلى أن بيعه كان بمبلغ مجزٍ وهو أفضل من بقائه يتقاضى رواتبه دون مشاركة.



وأضاف المصدر أن اللاعب بصدد إجراء الفحص الطبي في ألمانيا تمهيداً لانتقاله إلى باير ليفركوزن، بعد أن اتفق مع النادي الألماني على كافة بنود عقده الجديد قبل مغادرته جدة أمس.



وأوضح أن سلوك ديابي تغير منذ الشتاء الماضي وبات غير جاد، وظهر عليه التململ منذ رحيل مواطنه كريم بنزيما الذي بات على وشك مغادرة الهلال بعد توتر العلاقة بين الطرفين، وهو ما يكشف سلامة موقف الاتحاد في التخلص منه بناءً على رغبته.



وبيّن المصدر أن أي لاعب لا يرغب في البقاء ويستنفد الحلول الودية، فإن حماية حقوق النادي توجب تطبيق الأنظمة التي تلزمه بإكمال عقده أو اتخاذ إجراء من طرفه لا تترتب عليه تبعات مستقبلية على النادي، وهو ما حدث مع بنزيما وديابي اللذين أنهى كل منهما عقده من طرفه.



وختم المصدر بأن إدارة الاتحاد أنهت إجراءات التعاقد مع الياباني ريتسو دوان لتعويض رحيل ديابي، ومن المنتظر الإعلان الرسمي عن الصفقة خلال الساعات القادمة.