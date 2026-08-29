ارتفعت حصيلة ضحايا حرائق الغابات التي اجتاحت مناطق في محافظة جيجل شرقي الجزائر إلى 73 شخصًا، وفق حصيلة مؤقتة، فيما خلّفت خسائر واسعة في الممتلكات والغطاء النباتي.

وذكرت السلطات الجزائرية أن عدة مناطق شهدت عمليات متواصلة لإخماد النيران، مضيفة أنها تعمل على تقييم حجم الخسائر.

وأتت الحرائق على مساحات واسعة من الغطاء النباتي، كما تضررت منازل وممتلكات ومحاصيل زراعية، في واحدة من أكثر الحرائق التي شهدتها المنطقة مأساوية.