بين درجات الحرارة الدقيقة والعناية الفائقة بالتربة، نجح بستاني سويسري في كتابة اسمه بالتاريخ للمرة الثالثة، محطماً رقمه القياسي العالمي الخاص بأطول قرن فلفل حار في العالم.

حصد البستاني السويسري يورغ ويسلي محصولاً استثنائياً من الفلفل الحار بلغ طوله قدماً واحدة و8.6 بوصة، ليتوج رسمياً برقم قياسي جديد في موسوعة «غينيس»، مكرراً تفوقه بعد أن حطم رقمه السابق في العام التالي بقرن بلغ طوله قدماً و7.9 بوصة، قبل أن يكسر رقمه مجدداً في القياس الرسمي الذي جرى في 11 أغسطس.

وكشف ويسلي عن سر نجاحه لموسوعة «غينيس»، موضحاً أنه يبدأ رحلة الزراعة في مارس داخل المنزل تحت إضاءة خاصة وعند حرارة ثابتة تبلغ 28 درجة مئوية، لينقل الشتلات لاحقاً إلى الحديقة مع انتهاء خطر الصقيع في نهاية أبريل. وأكد أن الأمر يتطلب تربة مقلبة بعناية ومزودة بالسماد العضوي، إلى جانب ري منتظم وتسميد متوازن بحذر شديد لتجنب نمو الأوراق على حساب ثمار الفلفل.