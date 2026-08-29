يواصل الجيش اليمني دك مواقع وتحصينات المليشيا الحوثية الإرهابية في عدد من الجبهات والمحاور بالمسيرات. ووجهت قوات المقاومة الوطنية التابعة للقوات المسلحة اليمنية ضربات مؤلمة لمليشيا الحوثي في عدة قطاعات بجبهات الساحل الغربي، محققة إصابات مباشرة خلال الساعات الماضية، فيما أسقطت قوات الجيش مسيرة حوثية في مديرية الصلو جنوب محافظة تعز.



وقال مصدر عسكري إن ضربات المقاومة الوطنية شملت مواقع وثكنات وتحصينات وخنادق وآليات ومراكز سيطرة، بعد رصد دقيق لتحركات المليشيا فيها، وبما يضمن تكبيدها خسائر بشرية، مستعرضة بالفيديوهات الإصابات المحققة في صفوف المليشيا.



وفي جبهة الصلو بمحافظة تعز تمكنت دفاعات الجيش اليمني اليوم من إسقاط مسيرة حوثية أثناء تحليقها فوق مواقع القوات.



وكان الجيش اليمني في محافظة الضالع قد أعلن خلال الساعات الماضية قتل خمسة من عناصر مليشيا الحوثي، وإصابة آخرين، في ضربة جوية نفذتها المسيرات، استهدفت اجتماعًا لعناصر المليشيا في مبنى الفردوس عند المدخل الجنوبي لمدينة دمت بمحافظة الضالع.



وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة إن الضربة استهدفت تجمعًا لعناصر حوثية داخل المبنى، وأسفرت عن مقتل خمسة منهم وإصابة آخرين، مؤكدًا تدمير مخزن للذخائر كان داخل المبنى، ما تسبب باندلاع النيران في الموقع عقب الغارة.



في غضون ذلك، تداول حوثيون صوراً لعدد من قياداتهم الذين قُتلوا في ضربات للجيش اليمني بالطيران المسير والمدفعية، بينهم مسؤول القوات الصاروخية في المنطقة العسكرية الحوثية الخامسة العميد أحمد قاسم أحمد المتوكل. وبحسب التقارير الإعلامية الحوثية فإن المتوكل قُتل في الأول من الشهر الجاري.