أكدت السعودية وجمهورية باكستان الإسلامية على متانة العلاقات التاريخية الممتدة بين البلدين، وأشادا بمستوى التكامل في تحقيق أولويات الأمن الغذائي عبر تعزيز المقومات التصديرية لقطاع الزراعة والأغذية، وأعربا عن تطلعهما المشترك لرفع مستوى الصادرات الزراعية والغذائية الباكستانية إلى المملكة إلى 3 مليارات دولار.

جاء ذلك في البيان المشترك الذي صدر في ختام الزيارة الرسمية للوفد السعودي رفيع المستوى إلى باكستان خلال الفترة من 26 إلى 28 أغسطس 2026، برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، ومشاركة عدد من كبار المسؤولين في الوزارة، والهيئة العامة للأمن الغذائي، والجهات ذات الصلة، فيما رأس الجانب الباكستاني وزير الدولة للأمن الغذائي والبحوث رانا تنوير حسين، بمشاركة عدد من كبار المسؤولين الحكوميين وممثلي القطاع الخاص في باكستان.

قطاعات ذات أولوية

وأوضح البيان أن المحادثات بين الجانبين ركزت على القطاعات ذات الأولوية، وشملت الأرز، واللحوم الحمراء، والفواكه ومركزاتها، والأعلاف الخضراء، وتقنيات الزراعة المرشدة لاستهلاك المياه، مبينًا أن حجم الإمدادات الباكستانية في قطاع الأرز لعام 2025، بلغ نحو 169 ألف طن، بقيمة تقديرية تصل إلى 163 مليون دولار، ضمن سوق واردات الأرز في المملكة، مع الاهتمام بتوسيع نطاق التبادل التجاري الثنائي خلال الأعوام القادمة، كما بلغ حجم الإمدادات السنوية الباكستانية في قطاع اللحوم نحو 30 ألف طن، بقيمة 167 مليون دولار، وقد أبدى الجانب السعودي رغبته في مضاعفة حجم الإمدادات مستقبلًا.

فرص واعدة

وأشار البيان إلى وجود فرص واعدة في قطاع الفواكه، حيث اتفق الجانبان على زيادة حصة الصادرات الباكستانية في السوق السعودي، وتمكين القطاع الخاص، وتسهيل التواصل بين رجال الأعمال، والتوسع في الاعتراف المتبادل بشهادات الجودة، مبينًا أن الجانب السعودي سلط الضوء على قطاع الأعلاف الخضراء، بوصفه مجالًا واعدًا لتوسيع أفق التجارة، وبناء شراكات إمداد طويلة الأجل، كما شجع باكستان على الانضمام للمجلس الدولي للتمور، وأبدى الجانب الباكستاني ترحيبه بالدعوة.

وأعرب الجانبان عن ترحيبهما بانتهاء المرحلة الأولى من «برنامج الري المرشد لاستهلاك المياه» في منطقة بهاكار بإقليم البنجاب، وأبديا اهتمامهما بالمرحلة الثانية المقترحة الموجهة لدعم صغار المزارعين، واطلعا على المقترحات الاستثمارية لشركات القطاع الخاص الباكستاني في مجالات الثروة الحيوانية، والصناعات التحويلية الزراعية، وسلاسل قيمة الأرز، حيث تم الاتفاق على التنسيق والعمل المشترك، لبحث واستغلال هذه الفرص الاستثمارية.

تعزيز الشراكة الشاملة

وشملت زيارة الوفد السعودي إلى باكستان، تقديم عرض إيجازي حول «الخطة الإستراتيجية للزراعة والأمن الغذائي بين باكستان والسعودية»، وعقد عدة اجتماعات.

وفي ختام البيان المشترك، جدد الجانبان التأكيد على تعزيز الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين البلدين، ورحب الجانب الباكستاني بالدعوة لحضور المعرض الزراعي السعودي الثالث والأربعين الذي سيقام في الرياض أكتوبر القادم، كما أعربا عن بالغ ارتياحهما لنتائج هذه الزيارة، واتفقا على استمرار التنسيق المشترك لمتابعة تنفيذ ما تم التوصل إليه من تفاهمات.