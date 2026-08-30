قدّم نواف بوشل بداية قوية مع النصر خلال أول خمس مباريات للفريق في دوري روشن السعودي للمحترفين، بعدما سجل أرقاماً مميزة جعلته يتفوق على نسبة كبيرة من أظهرة الدوري في عدد من المؤشرات الدفاعية والفنية.



ويتفوق بوشل على 96% من أظهرة الدوري في المساهمات الدفاعية بـ33 مساهمة، كما يتفوق على 94% في التدخلات الناجحة بـ14 تدخلاً، وعلى 94% في لمس الكرة بـ238 لمسة.



كما يتفوق على 92% في الفوز بالالتحامات بـ24 التحاماً، وعلى 88% في استرجاع الكرات بـ18 مرة، و88% في المراوغات الناجحة بـ5 مراوغات، إضافة إلى تفوقه على 87% في قطع التمريرات بـ7 مرات، وعلى 87% في تخليص الكرات بـ11 مرة.



أرقام تعكس الحضور القوي لنواف بوشل مع النصر في بداية الموسم، وتبرز تأثيره الواضح في الجانب الدفاعي ومساهمته في استعادة الكرة والالتحامات، ليواصل تقديم مستويات لافتة مع الفريق.