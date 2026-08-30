قدّم حارس الفتح الجديد أدريان شيمبر أداءً لافتاً في دوري روشن السعودي، بعدما تألق بشكل كبير أمام الاتحاد وحافظ على نظافة شباكه طوال اللقاء.



الحارس الكرواتي شيمبر سبق أن أصبح لاعباً حراً بعد إفلاس كييفو فيرونا، انتقل بعدها إلى جنوى، قبل أن يساهم في صعود كل من كومو وبيزا إلى الدوري الإيطالي «سيريا A».



ويمتلك شيمبر سجلاً مميزاً، إذ يبلغ معدله نحو 90 تصدياً في الموسم، وفي ظهوره أمام الاتحاد، واصل تألقه بعدما نجح في القيام بـ8 تصديات، ليخرج بشباك نظيفة ويؤكد أنه صفقة قد تمنح الفتح إضافة قوية في مركز حراسة المرمى.