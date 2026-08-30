تتواصل عمليات البحث والإنقاذ قبالة السواحل الشمالية لقبرص بعد غرق قارب كان يقل نحو 270 شخصًا، وفق ما أفادت به وكالة (رويترز)، في حادث بحري كبير استدعى تدخلًا واسعًا من خفر السواحل وقوارب مدنية كانت قريبة من موقع الغرق.

ووفق المعلومات الأولية المتداولة في وسائل الإعلام المحلية، وقع الحادث على مقربة من مدينة كيرينيا (غيرنه)، على مسافة تتراوح بين كيلومترين إلى 2.5 كيلومتر من الشاطئ، وذلك بعد وقت قصير من مغادرة القارب ميناء المدينة متجهًا إلى تاشوجو في تركيا.

وتشير التقديرات الأولية إلى أن القارب تعرّض لتسرّب مياه من مقدّمته، ما دفع القبطان لمحاولة العودة نحو الساحل، قبل أن يفقد السيطرة وينقلب في البحر، لتبدأ بعدها عمليات الإنقاذ التي لا تزال مستمرة حتى الآن.