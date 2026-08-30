حددت محكمة جنايات الجيزة، جلسة 19 سبتمبر القادم، لنظر أولى جلسات محاكمة 8 متهمين، على خلفية اتهامهم في واقعة مقتل «حازم حمدان»، المعروفة إعلاميًا بـ«خناقة سي جمبري»، التي شهدها أحد المطاعم بشارع فيصل.

استعراض قوة وتلويح بالعنف

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين، في القضية رقم 24410 لسنة 2026 جنايات الهرم، والمقيدة برقم 1696 لسنة 2026 كلي أكتوبر، اتهامات باستعراض القوة والتلويح بالعنف وتهديد عدد من المجني عليهم، بهدف فرض السيطرة عليهم وتخويفهم وتعريض حياتهم للخطر، وذلك خلال الواقعة التي شهدتها دائرة قسم الهرم يوم 8 فبراير 2026.

وذكرت التحقيقات أن خلافًا نشب بين المتهمين والمجني عليهم، تطور إلى مشاجرة وتشابك بالأيدي والأسلحة البيضاء، على خلفية خلافات سابقة، قبل أن تتصاعد الأحداث إلى أعمال عنف وبلطجة.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهم الأول «أحمد» اتهامًا بالتعدي على المجني عليه «حازم حمدان»، بعدما سدد له طعنتين، استقرت إحداهما في الفخذ الأيمن، وأحدثت الإصابات التي أثبتها تقرير الطب الشرعي.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم لم يكن يقصد قتل المجني عليه، إلا أن إصابته أدت إلى قطع في أحد الأوتار الرئيسية ونزيف شديد، انتهى بوفاته متأثرًا بإصابته.

واستمعت النيابة العامة إلى أقوال أسرة «حازم حمدان»، الذين ذكروا أن المجني عليه توجه يوم الواقعة إلى المطعم لعقد جلسة ودية لإنهاء خلاف بين نجل خاله «علي» وأحد العاملين بالمطعم، بعد مشاجرة سابقة بينهما أصيب خلالها العامل بجرح قطعي في الرقبة.

افتعال مشاجرة وعراك

وأضافت أسرة المجني عليه في التحقيقات أن «حازم» فوجئ عقب وصوله إلى المطعم بافتعال العاملين مشاجرة معهم، قبل أن يتطور الأمر إلى عراك بين الطرفين عقب عودة مالك المطعم إلى المكان.

وبحسب أقوال الأسرة، باغت أحد العاملين «حازم» خلال المشاجرة بطعنة في الفخذ، تسببت في إصابته بقطع في وتر رئيسي، ما أدى إلى إصابته بنزيف شديد، وفارق الحياة قبل أن يتمكن الأطباء من إنقاذه.

وتواصل المحكمة نظر القضية تمهيدًا للفصل فيها، فيما يواجه المتهمون الاتهامات المنسوبة إليهم، وتظل مسؤوليتهم الجنائية محل تقدير القضاء وفقًا لما تسفر عنه إجراءات المحاكمة.