رفع المركز الوطني للأرصاد اليوم درجة الإنذار إلى الأحمر بسبب هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية، وصواعق رعدية، وتساقط البرد، وجريان سيول غزيرة على المحافظات الجبلية بمنطقة جازان.



ونبّه المركز من هطول أمطار متوسطة على المحافظات الساحلية، تصحبها رياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية، وصواعق رعدية، وتساقط البرد، وجريان السيول.



وحثّ المركز المواطنين والمقيمين على توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن الأودية ومصادر السيول.



انعدام الرؤية



وكان المركز قد أعلن في وقت سابق من اليوم، هطول أمطار متوسطة على منطقة جازان، يصاحبها رياح شديدة السرعة وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية، في محافظات الحرث، والدائر (بني مالك)، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، والطوال، وصامطة، وأحد المسارحة، وأبو عريش، وضمد، وصبيا. وأفاد المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.