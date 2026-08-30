شددت هيئة الطرق على «تصريح نقل» قبل تشغيل الشاحنات ذات المقطورات المزدوجة على الطرق والمسارات المحددة، مع الالتزام بالاشتراطات الفنية الخاصة بهذا النوع من الشاحنات.



واشترطت أن يكون مقدم الطلب حاصلاً على ترخيص سارٍ لمزاولة نشاط نقل البضائع، وأن تحمل مركبة النقل بطاقة تشغيل سارية باسمه، مع تحديد مسار مناسب لسير الشاحنات، على أن تكون الطرق مفصولة الاتجاهين وملائمة لحركتها، بما في ذلك المنحدرات والدوارات والتقاطعات والجسور.



كما اشترطت الهيئة استكمال الإجراءات النظامية اللازمة، ومطابقة تركيبة الشاحنة للمواصفات القياسية المعتمدة الخاصة بأوزان المركبات وأبعادها والمقطورات وأنصاف المقطورات، إلى جانب تأهيل السائق لقيادة هذا النوع من الشاحنات وفق الاشتراطات المعتمدة.



ويصدر تصريح النقل بمدة لا تتجاوز صلاحية بطاقة التشغيل أو ترخيص الناقل، أيهما أقرب، ويتضمن بيانات الناقل والسائقين والشاحنة وتركيبة النقل ومسار الرحلة ومدة التصريح، مع إمكانية تعديل المسارات بعد موافقة الهيئة.



وأكدت الهيئة أن الالتزام بالاشتراطات المحددة شرط لاستمرار سريان التصريح، وأن مخالفته تستوجب اتخاذ الإجراءات النظامية، فيما ينتهي التصريح بانتهاء مدته.



وألزمت الهيئة المشغلين بالحصول على تصريح مستقل لكل شاحنة ذات مقطورات مزدوجة، والتقيد بالمسار المحدد في التصريح، وعدم تجاوز الأبعاد والأوزان المقررة وفق المواصفات القياسية السعودية.