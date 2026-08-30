في مفارقة قضائية أثارت ذهول الرأي العام، تحول نصر رجل تايواني على زوجته الخائنة إلى كابوس انتهى به خلف القضبان، بعدما استخدم تقنية حديثة داخل منزلهما لإثبات جرمها.

القصة بدأت بعدما ساورت الشكوك الزوج، ليقرر تشغيل المكنسة الكهربائية الذكية عن بُعد عبر تطبيق هاتفه، مفعّلاً البث المباشر الذي وثق مشاهد صريحة لزوجته مع رجل آخر. المقاطع كانت سبباً في كسبه دعوى مدنية ألزمت الزوجة وشريكها بدفع تعويض مالي قدره 500 ألف دولار تايواني (نحو 16 ألف دولار أمريكي).

لكن فرحة الزوج لم تدم طويلاً، إذ باشرت الزوجة برفع دعوى مضادة تتهمه بتصويرها دون علمها، لتقضي المحكمة الجنائية بحبسه 5 أشهر وتغريمه مالياً، مؤكدة أن «الالتزامات الزوجية لا تسقط حق الفرد في الخصوصية»، ليخرج الزوج من المعركة بالتعويض والتقارير المالية.. لكن إلى السجن.