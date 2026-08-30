في لحظات حبست أنفاس المارة والرواد، تحول شارع التسعين الشمالي بمنطقة التجمع الخامس في القاهرة إلى مسرح لكارثة مروعة، إثر اندلاع حريق هائل داخل مول «أوجست» الشهير، ليغطي الدخان الأسود الكثيف سماء المنطقة التجارية الحيوية وسط حالة عارمة من الهلع والاستنفار.

الفيديوهات الموثقة من موقع الحادثة أظهرت المشاهد الأولى لتمدد ألسنة اللهب المتصاعدة من قلب المركز التجاري، قبل أن تتدفق فرق الحماية المدنية بعدد كبير من سيارات الإطفاء في محاولة لمسابقة الزمن ومحاصرة البؤرة المشتعلة قبل امتدادها للمحلات والمنشآت المجاورة.

المعطيات الميدانية للأزمة كشفت التفاصيل التالية: