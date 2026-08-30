في واقعة جوية جمعت بين الغرابة والتحرك الوقائي السريع، وجد طيار ألماني نفسه مجبراً على تغيير مساره في الجو والتحويل فوراً إلى مطار «شارل ديغول» بالعاصمة الفرنسية باريس، بعدما تحول «مطبخ الطائرة» إلى مصدر قلق مفاجئ في كبد السماء.
الرحلة التابعة لشركة «يورو وينغز» (طراز بوينغ 737) كانت تقطع مسارها من مدينة كولونيا الألمانية متجهة إلى جزيرة مايوركا الإسبانية، قبل أن يرصد الطاقم تصاعداً غير عادي لبخار كثيف ينبعث من التجهيزات الفنية لمطبخ الطائرة، ما استدعى حسم الموقف سريعاً وتفادي أي تداعيات تقنية قد تمس سلامة الطيران.
وتلخصت كواليس الحادثة وتطوراتها الميدانية في النقاط التالية:
- قرار الهبوط: فضّل قائد الرحلة تنفيذ هبوط اضطراري احترازي في باريس ضمن أولويات السلامة للرحلات العادية.
- موقف الشركة: أعلن متحدث باسم «يورو وينغز» أن الركاب الـ131 وأفراد الطاقم لم يواجهوا أي خطر مباشر على حياتهم في أي مرحلة من مراحل التحليق.
- إدارة الأزمة: تكفلت الناقلة الجوية بنقل الركاب وتوفير إقامة فندقية كاملة لهم في باريس، بالتوازي مع تعديل حجوزاتهم على رحلات بديلة لإيصالهم إلى وجهتهم النهائية.