في واقعة جوية جمعت بين الغرابة والتحرك الوقائي السريع، وجد طيار ألماني نفسه مجبراً على تغيير مساره في الجو والتحويل فوراً إلى مطار «شارل ديغول» بالعاصمة الفرنسية باريس، بعدما تحول «مطبخ الطائرة» إلى مصدر قلق مفاجئ في كبد السماء.

الرحلة التابعة لشركة «يورو وينغز» (طراز بوينغ 737) كانت تقطع مسارها من مدينة كولونيا الألمانية متجهة إلى جزيرة مايوركا الإسبانية، قبل أن يرصد الطاقم تصاعداً غير عادي لبخار كثيف ينبعث من التجهيزات الفنية لمطبخ الطائرة، ما استدعى حسم الموقف سريعاً وتفادي أي تداعيات تقنية قد تمس سلامة الطيران.

وتلخصت كواليس الحادثة وتطوراتها الميدانية في النقاط التالية: