استقبل وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري في مكتبه بالرياض اليوم، وزير الإعلام في الجمهورية العربية السورية الدكتور خالد فواز زعرور، والوفد المرافق له، وذلك في أول زيارة رسمية له إلى المملكة منذ توليه مهام منصبه.

استعراض أوجه التعاون

وجرى خلال اللقاء بحث مختلف أوجه التعاون الإعلامي المشترك بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها، إلى جانب استعراض مجالات التبادل الإعلامي من خلال البرامج المشتركة. واتفق الجانبان على تشكيل فريق عمل تنفيذي لإعداد المبادرات والبرامج والمشاريع الإعلامية المشتركة.

إثراء المشهد الإعلامي

من ناحية أخرى، زار وزير الإعلام السوري اليوم مركز التواصل الحكومي بوزارة الإعلام، واطلع على المشاريع والمبادرات التي تُسهم في إثراء المشهد الإعلامي، إضافةً إلى برامج تدريب الكوادر الإعلامية الوطنية وتطويرها.