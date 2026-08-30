أعلن الأمين العام لجائزة الأمير فيصل بن بندر للتميز والإبداع الدكتور نايف الزارع انطلاق أعمال الدورة الخامسة للجائزة للعام 1448، وفتح باب التقديم والترشح اعتباراً من اليوم (الأحد) حتى 24 ديسمبر القادم عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للجائزة.

وأوضح الزارع أن الدورة تأتي امتداداً لمسيرة الجائزة في دعم التميز والإبداع وتحفيز الأفراد والمؤسسات، وتعزيز ثقافة الجودة والابتكار، وإبراز النماذج الوطنية الملهمة، داعياً الراغبين في المنافسة إلى الاطلاع على الشروط والمعايير واستكمال متطلبات التقديم خلال الفترة المحددة.

وقال: «نواصل من خلال الدورة الخامسة مسيرة الاحتفاء بالمتميزين والمبدعين، وإبراز النماذج التي صنعت أثراً نوعياً في مجالاتها، إيماناً بأن التميز يمتد أثره ليكون مصدر إلهام للآخرين ومحركاً للتطوير والتقدم».

ودعا الأفراد والجهات المستهدفة ممن تنطبق عليهم شروط ومعايير الجائزة إلى المبادرة بالتقديم والتعريف بإنجازاتهم وتجاربهم، والاستفادة من الجائزة في إبراز الأعمال والإنجازات الجديرة بالتقدير والاحتفاء.

وتضم الجائزة في دورتها الخامسة 3 فروع رئيسية؛ هي: التميز المؤسسي، ويشمل الكيان غير الربحي المتميز والكيان الصناعي المتميز في الاقتصاد الدائري، والتميز الوظيفي، ويضم الأستاذ الجامعي والمعلم والعسكري والموظف الإداري المتميز، إضافة إلى التميز الطلابي الذي يشمل الطالب الجامعي وطالب المرحلة الثانوية والطالب الموهوب المتميز.

وأكد الزارع أن تنوع فروع الجائزة وفئاتها يهدف إلى توسيع نطاق الاحتفاء بالتميز، وإتاحة المجال أمام مختلف الطاقات والكفاءات والمبادرات للمنافسة وإبراز إنجازاتها.