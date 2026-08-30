زار الدكتور ماجد القصبي مشروع ملعب وسط جدة، واطّلع على سير الأعمال الإنشائية ومراحل تنفيذ المشروع، الذي يُعد أحد الملاعب المستضيفة لبطولة كأس العالم 2034.

وكان في استقباله رئيس الإدارة العامة للاستثمارات العقارية المحلية في صندوق الاستثمارات العامة سعد الكرود، والرئيس التنفيذي لشركة وسط جدة للتطوير المهندس أحمد السليم، إلى جانب أعضاء الإدارة التنفيذية للشركة.

واستمع القصبي خلال الزيارة إلى شرح عن مراحل تنفيذ المشروع والأعمال الإنشائية، التي بلغت نسبة الإنجاز فيها 35%، إضافة إلى أبرز المميزات الهندسية والتقنيات التي يتضمنها الملعب ومرافقه المختلفة، إذ تبلغ طاقته الاستيعابية 45 ألف متفرج، ويتميز بتصميمه المستوحى من العمارة الفريدة لمنطقة جدة التاريخية «البلد»، بما يجسد الهوية العمرانية والثقافية لمدينة جدة.

ويحتوي الملعب على سقف متحرك يتيح تغطيته، إلى جانب أنظمة تبريد تشمل أرضية الملعب والمدرجات والطرقات المحيطة به، بما يسهم في توفير تجربة متكاملة للرياضيين والجماهير والزوار.

وتحيط بالملعب أربع قرى متكاملة، هي قرية المشجعين، وقرية الصحة والتعليم، وقرية الأنشطة والترفيه، والقرية التجارية، بما يعزز تكامل مرافق المشروع والخدمات المصاحبة له، ويوفر وجهة رياضية وترفيهية متكاملة.

ويمثل المشروع أحد المكونات الرئيسة ضمن استعدادات المملكة لاستضافة بطولة كأس العالم 2034، بما يسهم في تطوير البنية التحتية الرياضية، وتعزيز جاهزية مدينة جدة لاستضافة الفعاليات الرياضية العالمية، وتقديم تجربة نوعية للجماهير والزوار.