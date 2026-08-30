زكّت الجمعية العمومية للاتحاد السعودي لكرة القدم، أمس (الأحد)، بدر الرزيزاء رئيساً لمجلس إدارة الاتحاد للدورة السادسة 2026-2030، خلفاً لياسر المسحل، وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية غير العادية.



وأعلن رئيس لجنة الانتخابات أحمد القنيعان تزكية قائمة الرزيزاء، عقب استكمال الإجراءات الانتخابية، ليبدأ مجلس الإدارة الجديد ولاية تمتد أربعة أعوام حتى عام 2030.



وأكد الرزيزاء، عقب تزكيته، أن العمل في مجلس الإدارة الجديد سيقوم على التشاور والعمل الجماعي، بعيداً عن القرارات الفردية، وقال: «أي قرار سنتخذه سيكون بالتشاور مع أعضاء مجلس الإدارة، وسياسة العمل لن تقوم على العمل المنفرد، وهذه الآلية التي أعتقد أنها مستدامة».



وفي أولى كلماته بعد إعلان تزكيته، حرص الرزيزاء على توجيه رسالة شكر إلى الرئيس السابق ياسر المسحل وأعضاء مجلس إدارته، قائلاً: «لم أجهز كلمات ولم أرتب، لأنني كنت حريصاً على أمر واحد، وهو أن أقول: شكراً ياسر المسحل، أنت وزملاؤك، سبع سنوات لم تكن قصيرة».



من جانبه، عبّر المسحل عن اعتزازه بالفترة التي قضاها على رأس الاتحاد السعودي لكرة القدم، مؤكداً أن ما تحقق خلال السنوات السبع الماضية كان نتاج عمل جماعي، وقال: «أنا سعيد بوجودي بعد سبعة أعوام من تشريفكم لي بثقتكم كجمعية. أنا وزملائي أعضاء مجلس الإدارة تشرفنا بخدمة كرة القدم وخدمة وطننا الغالي من خلال هذه الرياضة، وفخور جداً بالعمل مع الجميع».



وأكد المسحل أن أي نجاح تحقق خلال فترة رئاسته جاء بتضافر جهود جميع العاملين والشركاء، مقدماً شكره لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد على ما يحظى به القطاع الرياضي من دعم سخي أسهم في النقلة التي تشهدها الرياضة السعودية.

وعن المنتخب السعودي الأول، أقر المسحل بعدم الرضا عن موقعه في التصنيف الدولي، وقال: «لسنا راضين عن تصنيف المنتخب السعودي الأول، ونتمنى التوفيق لمجلس الإدارة الجديد للوصول إلى تصنيف أفضل».

وكشف الرئيس السابق لاتحاد القدم أن الاتحاد يمتلك شبكة علاقات واسعة مع الاتحادات الكروية حول العالم، إذ تربطه علاقات بأكثر من 200 اتحاد، مشيراً إلى أن بيانات تلك الاتحادات ورؤسائها وأمنائها العامين تُحدّث بصورة مستمرة.

وشهد اجتماع الجمعية العمومية تعيين ثلاثة مندوبين لمراجعة محضر الاجتماع، وفقاً للمادة 23، الفقرة الثانية، من النظام الأساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم، وهم الدكتور إبراهيم المحائلي ممثل نادي محايل، وعادل الستري ممثل نادي مضر، وخالد الحازمي ممثل نادي الوطن.

كما وافقت الجمعية على تعيين ثلاثة مراقبين مستقلين للمساعدة في عملية فرز الأصوات، وفقاً للمادة 23، الفقرة الخامسة، وهم عمرو حسين الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للجمباز، وعبدالإله الميمون الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للهوكي، وروان البتيري الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية.

وبتزكية الرزيزاء، يطوي الاتحاد السعودي لكرة القدم صفحة سبعة أعوام من رئاسة المسحل، ويبدأ مرحلة إدارية جديدة تمتد حتى عام 2030، وسط تأكيد الرئيس الجديد أن التشاور والعمل الجماعي سيكونان نهجاً لاتخاذ القرارات داخل مجلس الإدارة.