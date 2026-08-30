أكد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم السابق ياسر المسحل لـ«عكاظ» أن نتائج المنتخب السعودي الأول تمثل أحد أبرز التحديات أمام مجلس الإدارة الجديد برئاسة بدر الرزيزاء، مشيراً إلى أن الجمهور الرياضي يتطلع دائماً إلى النتائج وما يحققه «الأخضر» على أرض الملعب.



ورداً على سؤال «عكاظ» بشأن أبرز التحديات والملفات التي ستنتقل إلى الإدارة الجديدة، قال المسحل: «دائماً التحدي الأكبر هو النتائج، والجمهور الرياضي ينظر في المقام الأول إلى نتائج المنتخب الأول».



وأشار إلى وصول المنتخب السعودي إلى المركز الـ58 في التصنيف الدولي، مؤكداً أن ذلك لا يلبي حجم الطموحات، وأن العمل خلال المرحلة القادمة يتطلب تهيئة الظروف كافة أمام المنتخب لتحقيق نتائج أفضل.



وأضاف: «أتمنى لمجلس الإدارة الجديد التوفيق، وأن يبذلوا جهداً مضاعفاً لتهيئة جميع الظروف للمنتخب الأول، حتى يحقق بإذن الله النتائج التي نتطلع إليها».



ودعا المسحل الجماهير والوسط الرياضي إلى دعم مجلس الإدارة الجديد ومنحه الوقت والثقة للقيام بمهماته، قائلاً: «الأهم أن نصبر عليهم وندعمهم ونعطيهم الثقة، وإن شاء الله يحققون النتائج المأمولة».



وشدد المسحل على أن الطموح تجاه المنتخب السعودي سيظل مرتفعاً، وأن تحقيق النتائج والتقدم إلى مراكز أفضل يمثلان هدفاً يتطلع إليه الجميع خلال المرحلة القادمة.