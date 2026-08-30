أكد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم بدر الرزيزاء، لـ«عكاظ»، أن المنتخب الوطني والفئات السنية والمسابقات والأندية تمثل جميعها أولويات أساسية خلال المرحلة القادمة، مشدداً على أن مجلس الإدارة سيعمل على مختلف الملفات بصورة متوازنة، مع تحديد التحديات ومعالجتها وفق حاجات كل ملف.



وقال الرزيزاء، رداً على سؤال «عكاظ» حول الأولوية بين ملفات المنتخب والمسابقات والتحكيم وتطوير المواهب والأندية: «الأولويات الأساسية لدينا هي المنتخب، والفئات السنية، والمسابقات، والأندية بشكل عام، وكلها ملفات يجب أن نركز عليها ونعمل عليها».



وأضاف: «لا توجد أولوية واحدة على حساب أخرى، فجميعها أولويات بالنسبة لنا، وسننظر في التحديات الحالية ونحدد ما يحتاج إلى المعالجة والعمل عليه».



وأكد الرزيزاء أن توجه مجلس الإدارة القادم يقوم على دعم وتطوير منظومة كرة القدم السعودية والبناء على العمل القائم، وليس التغيير لمجرد التغيير، موضحاً أن ما يحتاج إلى تحسين سيتم العمل على تطويره، وما يستوجب التغيير سيخضع للتقييم وفق المصلحة ومتطلبات المرحلة.



مجلس الإدارة جهة إشرافية ورقابية



وحول تشكيل مجلس الإدارة وطبيعة الأدوار التي سيضطلع بها أعضاؤه، شدد الرزيزاء على أن مجلس الإدارة يمثل الجهة الإشرافية والرقابية على الجهاز التنفيذي، وليس جهة تتولى الأعمال التنفيذية اليومية.



وقال: «مجلس الإدارة هو الجهة الإشرافية والرقابية على الجهاز التنفيذي. نحن في مجلس الإدارة نرسم سياسة العمل، ونضع خطة العمل، ونراجع الإستراتيجية».



وأشار إلى أن المرحلة القادمة ستشهد مراجعة إستراتيجية العمل القائمة منذ عام 2021، والنظر في توجهاتها بما يتناسب مع متطلبات المرحلة القادمة والتطور الذي تشهده كرة القدم السعودية.



وأوضح أن تشكيل المجلس وتنوع خبرات أعضائه يأتيان في إطار تحقيق التكامل في أداء الأدوار الإشرافية والرقابية، والاستفادة من الكفاءات المختلفة في رسم السياسات ومتابعة تنفيذ الخطط والإستراتيجيات.



دعم وتمكين لا تغيير لمجرد التغيير



وكشف الرزيزاء أن المجلس سيعمل على دعم وتمكين منظومة العمل والاستفادة من الموجود، مبيناً أن التغيير لن يكون هدفاً في حد ذاته، وإنما سيجري التعامل مع كل ملف وفق الحاجة والمعطيات التي تظهر بعد الاطلاع والتقييم.



ولفت إلى أن الحديث عن التحديات واتخاذ القرارات بشأنها يجب أن يستند إلى معلومات ومعطيات واضحة، خصوصاً أن المرحلة الأولى تتطلب الاطلاع على واقع الملفات وتقييمها قبل تحديد ما تحتاج إليه من تطوير أو معالجة.



الإعلام الرياضي جزء من المشروع



وتطرق الرزيزاء إلى دور الإعلام الرياضي، مؤكداً أنه جزء من مشروع تطوير كرة القدم السعودية، وأن النقد يمثل عنصراً مهماً عندما يكون مبنياً على معلومات صحيحة ومعطيات واضحة، مشيراً إلى أن بعض الانتقادات الرياضية تكون في محلها، بينما قد تفتقد انتقادات أخرى إلى المعلومات المكتملة أو الدراسة الدقيقة، مؤكداً أهمية تعزيز الشفافية والتواصل وتوفير المعلومة الصحيحة.



وشدد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم على أن تطوير كرة القدم السعودية مشروع متكامل، يتطلب تضافر جهود جميع مكونات المنظومة، وأن مجلس الإدارة سيضطلع بدوره في رسم السياسات والخطط ومراجعة الإستراتيجية والرقابة على الجهاز التنفيذي، بما يخدم المنتخبات والفئات السنية والمسابقات والأندية ومستقبل كرة القدم السعودية.